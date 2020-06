L’ex agente di Lewandowski: “Stava per firmare per il Real, a Monaco ci insultarono”

Dopo l’esplosione al Borussia Dortmund, tutte le squadre d’Europa erano pazze di Robert Lewandowski. Il suo poker al Real Madrid lasciò tutti estasiati, anche gli stessi dirigenti dei Blancos che fecero carte false pur di portarlo a Madrid. Nel frattempo il Bayern aveva già preparato tutti i documenti e Hoeness riuscì con una mossa a convincere il polacco.

Dietrofront Lewandowski

Durante un’intervista a Futbolownia l’ex agente di Lewandowski ha ripercorso le trattative di quell’infuocata estate del 2014: “Le condizioni economiche offerte dal Real erano migliori, ma non sarebbe stato il numero uno. Pensammo che non sarebbe stata una buona scelta andare lì per giocarsi il posto con Benzema. Il contratto con il Bayern era già definito ma, dopo il poker rifilato al Real in Champions, Perez voleva dargli di più. Così, a due settimane dalla conferma della firma con i bavaresi, dissi loro che avevamo cambiato idea e che saremmo andati a Madrid. Ovviamente erano arrabbiati e ci insultarono pure, ma Hoeness non ne volle sapere: mise sul piatto 25 milioni in più e ci convinse“.