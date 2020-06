L’ex collaboratore di Nagelsmann lo esalta: “Tatticamente è meglio di Pep”

Julian Nagelsmann al Lipsia sta ottenendo risultati sempre più sorprendenti. L’allenatore 32enne sta guidando la sua squadra in terza posizione al campionato a quota 62 punti, a meno 8 dalla vetta. Il suo exploit con l’Hoffenheim lo ha lanciato nel calcio europeo.

Nagelsmann come Guardiola

L’allenatore ha colpito per il modo in cui fa giocare le sue squadre. Un calcio veloce ed offensivo che ha portato il Lipsia a segnare quasi 80 gol in questa stagione a fronte dei soli 32 subiti. Numeri che secondo un suo ex collaboratore gli valgono il paragone con Pep Guardiola. Lutz Pfannenstiel infatti ha elogiato l’ex collega ai microfoni di Dazn: “Julian è un perfezionista. Non può perdere e non importa se si tratta di un’amichevole, di ping pong o di mikado. “Molto bene” per lui non è abbastanza. Tatticamente è un allenatore incredibile, meglio anche di Pep Guardiola“.