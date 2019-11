L’iniziativa del Bayern Monaco contro la violenza sulle donne: Allianz Arena completamente arancione

In Italia è stato un weekend particolare con tutte le squadre che hanno voluto dare un forte messaggio: “No alla violenza sulle donne”. Molti giocatori di Serie A sono scesi in campo, unendosi all’iniziativa, e segnandosi il volto con una striscia color rosso per partecipare alla campagna.

Anche all’estero non sono da meno. In Germania, infatti, il Bayern Monaco ha deciso di partecipare alla campagna ‘ZONTA Says NO’ contro la violenza sulle donne. In che modo? Illuminando il proprio stadio, l’Allianz Arena di arancione. Lo ha annunciato lo stesso club bavarese attraverso i propri canali ufficiali: nella giornata odierna l’Allianz Arena sarà illuminata di arancione dalle 17 alle 23. L’evento è organizzato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La stadio della società bavarese aderisce alla campagna indetta dal movimento femminile ‘ZONTA Says NO’, che ogni 25 novembre, dal 2012 ad oggi, ha organizzato eventi di questo tipo per sensibilizzare le persone.