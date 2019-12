Lipsia, il record del tecnico Julian Nagelsmann: ha vinto contro tutte le squadre della Bundesliga

32 anni e una carriera luminosa nel futuro. Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, sta stupendo tutti in questa stagione. Primo posto in classifica in Bundesliga – in attesa della gara del Borussia M’Gladbach – e primo nel girone di Champions League, posizione che ha permesso al mister di diventare anche il più giovane a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della Coppa.



Ma da questo weekend, Nagelsmann potrà vantare anche un altro record. Infatti, come riporta championat.com, con la vittoria ottenuta ieri contro il Fortuna Düsseldorf, l’allenatore è riuscito a battere tutte le squadre della Bundesliga. Il 32enne, infatti, ha sconfitto ognuna delle 24 squadre contro cui ha giocato nel massimo campionato tedesco. Nella statistica di Nagelsmann, conta anche quanto fatto in precedenza alla guida dell’Hoffenheim.