Lipsia in crisi, Matthaus avverte: “Se perde col Bayern, niente titolo”

Il Lipsia sembra in crisi di risultati. Lothar Matthaus è convinto che il match contro il Bayern Monaco sarà cruciale

Il Lipsia è stato l'avversario più ostico per il Bayern Monaco nell'ultima stagione. Tuttavia la formazione targata Red Bull non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, trovandosi subito a meno quattro dai rivali bavaresi. Un distacco importante. L'ex centrocampista Lothar Matthaus è convinto che il big match tra le due formazioni, in programma nel fine settimana, sarà cruciale. Queste le sue parole a Sky Deutschland: "Se perdono possono già scordarsi il campionato dopo sole quattro giornate. Nessuno è in grado di recuperare sette punti sul Bayern Monaco, e se perdessero sarebbe la terza sconfitta in quattro partite. Non voglio dettare niente a nessun allenatore, ma credo che a Lipsia siedano troppi giocatori di primo piano in panchina, come Kampl o Forsberg".