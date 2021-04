Lipsia, Nagelsmann avverte: “La Superlega colpirebbe chi lancia i talenti”

Il tecnico tedesco esprime il suo punto di vista

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann esprime il suo parere contrario ai microfoni di Sky Sport Deutschland: "Non sono un grande fan di questo progetto che rischia di essere un calcio ancora più lontano dai tifosi, anche se finanziariamente sarebbe molto interessante. Una competizione simile andrebbe a colpire quelle nazioni che allenano e lanciano i talenti prima di cederli ai club dei massimi campionati continentali. Queste diventerebbero sempre più deboli e genererebbero sempre meno soldi e di questo ne risentirebbe tutta la qualità del calcio europeo. Inoltre non sono sicuro che queste gare verrebbero giocate negli attuali stadi. Secondo me si giocheranno in Asia o negli USA e a quel punto un tifoso dovrebbe fare migliaia di chilometri non solo per un trasferta, ma anche per una gara casalinga. Il calcio è fantastico così com’è, non vedo perché cambiarlo".