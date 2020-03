Lipsia, Nagelsmann: “Il futuro? Vincere qualche titolo nei prossimi dieci anni e poi… ritirarmi sulle Alpi”

Malgrado debba compiere ancora 33 anni, Julian Nagelsmann si è imposto come uno degli allenatori più interessanti sull’intero panorama europeo. Il tecnico, attualmente alla guida del Lipsia, si è soffermato a parlare del proprio futuro nel corso di un’intervista concessa al Daily Mail.

FUTURO – “Come mi vedo in futuro? Forse ancora allenatore per altri dieci-dodici anni. Il mio obiettivo e vincere titoli nei prossimi dieci anni, se non dovessi riuscirsi allora continuerò. Se dopo dodici anni ci fosse l’opportunità di fermarmi e fare altre cose, sarei felice. Mi piacerebbe andare a vivere sulle Alpi, sarebbe perfetto”.

LIPSIA, NAGELSMANN: “HO DETTO NO AL REAL MADRID”