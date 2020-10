Lipsia, Nagelsmann lancia la sfida: “Siamo ancora più forti dell’anno scorso”

Nell’ultima edizione della Champions League il Lipsia è stato una delle grandi rivelazioni. La formazione tedesca targata Red Bull si è spinta fino alle semifinali, venendo eliminata dal Paris Saint-Germain.

SFIDA

Il tecnico Julian Nagelsmann lancia la sfida alle rivali in Champions. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La squadra che affronteremo domani ha un modo di giocare che viene modificato nel corso della gara. Sono in grado di essere molto imprevedibili. Dovremo quindi affrontare approcci diversi. Hanno anche molta esperienza internazionale. Ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Vogliamo dimostrare all’Europa che siamo ancora più forti dell’anno passato. Vogliamo arrivare agli ottavi di finale. E’ il nostro obiettivo dichiarato”.