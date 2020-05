Lipsia, Nagelsmann polemico: “Calendario assurdo, l’Hertha più riposato”

Il Lipsia manca l’aggancio al secondo posto occupato dal Borussia Dortmund. La formazione sponsorizzata Red Bull frena contro l’Hertha Berlino in casa e rimanda l’assalto alla piazza d’onore dietro all’impredibile Bayern Monaco. Tuttavia il tecnico Julian Nagelsmann ha qualcosa da ridire al termine del match, come riportato dal Daily Mail: “Non sono affatto soddisfatto. Dobbiamo attribuire questo risultato esclusivamente a noi stessi. Dobbiamo semplicemente imparare in modo da non rimanere costantemente indietro. All’inizio, ci siamo difesi come una squadra di dilettanti. La frustrazione è profonda. È stato difficile entrare in gioco, il che è normale; per noi è stata la prima settimana dura da diversi mesi. Non è accaduto lo stesso all’Hertha. Hanno avuto una pausa di quattro giorni. Non capisco come è pianificato il calendario. L’Hertha giocherà venerdì, noi domenica e giocheremo mercoledì. È di nuovo il caso che otteniamo un piano di gioco davvero vergognoso. Questo è stato affrontato durante la riunione della DFL, ma nessuno è interessato”.