Lipsia, Olmo è sicuro: “Possiamo battere il Liverpool. Il mio modello è Xavi”

Il Lipsia vede allontanarsi il Bayern Monaco in Bundesliga, ma non smette di lottare. E punta con decisione agli ottavi di finale di Champions, ormai dietro l’angolo. Dani Olmo è convinto che la sfida contro il Liverpool non si affatto sbilanciata troppo a favore dei Reds. Il fantasista spagnolo ventiduenne ha espresso il suo punto di vista in un’intervista alla Bild: “Non credo che Nagelsmann si preoccupi troppo di questo confronto con Klopp. Dobbiamo restare uniti e creare pericoli. Abbiamo una possibilità e siamo una buona squadra, vogliamo mostrarlo al Liverpool e al mondo intero”.

MODELLO

Nel corso dell’intervista, lo stesso Olmo ha parlato di un giocatore che ritiene un vero e proprio modello per lui: “Ho ancora molta strada da fare per raggiungere Xavi. È una leggenda del calcio. La sua carriera è un esempio per qualsiasi giocatore. A Terrassa siamo tutti orgogliosi di avere un concittadino come lui. Se volete paragonarmi a Xavi, sono lusingato ma sono un giocatore diverso. Rispetto a lui, sono più offensivo. Xavi era un sei o un otto. Io sono un centrocampista offensivo. Guardavo molto Andrés Iniesta, era incredibile come giocava. Ora guardo Messi e Ronaldo”.