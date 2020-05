Lipsia scatenato: 5-0 al Mainz. Schalke in crisi, vince l’Augsburg

Tutto troppo facile per il Lipsia. La formazione di Nagelsmann, una delle grandi rivelazioni della Champions League, si conferma terza forza della Bundesliga. La tappa a Magonza si rivela agevole, complice un primo tempo di altissimo livello per gli uomini targati Red Bull. Werner sblocca la partita dopo solamente 11 minuti con un gran diagonale. Poulsen raddoppia poco dopo con un perfetto inserimento. Al 36′ Sabitzer cala il tris. Nella ripresa si scatena Werner che conclude la sua domenica da sogno con una tripletta: alla rete del primo tempo aggiunge un comodo tap in e un pallonetto preciso. Il Lipsia vince 5-0 e sale al terzo posto.

CRISI – Esplode in tutta la sua gravità la crisi dello Schalke 04. Nemmeno lo stop per l’emergenza Coronavirus ha avuto modo di cambiare l’inerzia delle ultime partite. E dopo il 4-0 incassato nel derby contro il Borussia Dortmund, ecco un nuovo tonfo, stavolta interno, contro l’Augsburg. Dopo 6 minuti Lowen sblocca il risultato a favore degli ospiti. Al 76′ Sarenren Bazee chiude l’incontro e in pieno recupero arriva il tris firmato da Cordova.