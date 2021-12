Lipsia, si cambia: esonerato Jesse Marsch

Il mister paga i recenti deludenti risultati

La sconfitta di venerdì sera del Lipsia è costata cara a Jesse Marsch . Come si legge sul profilo Twitter ufficiale del club e sul sito della società, i tedeschi hanno deciso di cambiare guida tecnica per dare un segnale di svolta al gruppo.

LA NOTA - "L'RB Lipsia e l'allenatore Jesse Marsch hanno deciso di comune accordo di porre fine alla collaborazione. Questo è il risultato di un'analisi approfondita e di intense discussioni dopo la trasferta di Bundesliga contro l'Union Berlino. Jesse Marsch verrà svincolato con effetto immediato, l'assistente allenatore Achim Beierlorzer preparerà la squadra per la prossima partita casalinga contro il Manchester City e siederà in panchina per la gara importante. A breve verrà presentata una soluzione successiva per Jesse Marsch".