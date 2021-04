Lipsia, tifosi contro Nagelsmann. Julian: “Li capisco, ma darò il meglio”

Il tecnico tedesco passerà al Bayern Monaco al termine della stagione

I tifosi non hanno preso bene la notizia e non hanno esitato a manifestare il proprio disappunto, sempre comunque in maniera civile. Il tecnico Nagelsmann ha voluto esprimere il suo punto di vista durante la conferenza stampa della vigilia semifinale di DFB Pokal: "Ovviamente capisco quei tifosi che fanno fatica ad accettare la cosa e credono che io abbia mentito e forzato tutto, di aver mentito e provocato tutto. Non credo però che la questione influenzerà la partita contro il Werder e nemmeno i restanti match di Bundesliga".