Lo Schalke 04 chiama Raúl, futuro in panchina?

La Bundesliga è ripartita e in casa Schalke 04 si aspettavano sicuramente qualcosa in più. La squadra della Ruhr aveva terminato il campionato a marzo con il pareggio sul campo dell’Hoffenheim e la ripresa non è andata per il meglio, anzi. In quattro partite sono arrivate quattro sconfitte, anche se la situazione di classifica per ora non preoccupa. Il club infatti è a dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma la dirigenza starebbe pensando ad un cambio in panchina: il prescelto sarebbe Raú Gonzalez Blanco.

Il ritorno di Raúl

A dare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca. Per Raúl si tratterebbe quindi di un ritorno alla Veltins Arena, stadio nel quale ha giocato dal 2010 al 2012 mettendo a segno 40 gol in 98 partite. Con lo Schalke lo spagnolo ha vinto inoltre una Coppa e una Supercoppa di Germania ed ha segnato anche nella vittoriosa trasferta di San Siro contro l’Inter. In quell’occasione i tedeschi si imposero con un netto 2-5. Secondo il quotidiano spagnolo però, l’ex leggenda madridista non avrebbe ancora ricevuto un’offerta formale. Solo qualche chiamata per sondare il terreno e capire se sia possibile riportare Raúl a Gelsenkirchen.