Lo Schalke 04 si schiera dalla parte di Hopp: “Lasceremo il campo in caso di cori offensivi”

E’ caos in Bundesliga, con diverse partite sospese per alcuni minuti a causa di cori e striscioni contro Dietmar Hopp, patron dell’Hoffenheim. In difesa del presidente del club biancazzurro si è schierato lo Schalke 04, che ha diffuso un comunicato ufficiale.

COMUNICATO – “Lo Schalke si dissocia dalle manifestazioni diffamatorie e dagli insulti personali. Puniremo tali comportamenti in conformità con il regolamento dello stadio e vieteremo l’ingresso a coloro che si renderanno protagonisti di simili gesti. Se dovessero verificarsi durante la partita di martedì prossimo contro il Bayern Monaco o nelle gare future, la squadra lascerà il campo indipendentemente dal minuto di gioco, dal risultato e da eventuali conseguenze”.