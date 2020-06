Lotta al razzismo, Bayern in campo una fascia speciale

Dopo la morte di George Floyd, il mondo si è mobilitato per rimarcare con forza la lotta al razzismo. Dalle violente proteste degli Stati Uniti fino ad arrivare ai campi di Bundesliga. Già lo scorso weekend alcuni giocatori avevano dimostrato la propria vicinanza al tema indossando, come Sancho per esempio, una maglietta in onore del cittadino USA morto a Minneapolis. Anche il Bayern Monaco ha voluto partecipare indossando una fascia speciale durante il match contro il Leverkusen.

Un calcio al razzismo

“Black Lives Matter“. Questa la fascia indossata da tutti i giocatori del Bayern Monaco. Alcuni durante l’allenamento hanno indossato una maglietta con le stesse scritte, ma tradotte in tedesco. Un gesto forte, di ulteriore vicinanza ad un tema spesso presente anche nel mondo del calcio.