Manchester United, un ex Juventus nel mirino

Il Manchester United potrebbe accendere il proprio calciomercato con l’arrivo di un ex calciatore della Juventus.

LA TRATTATIVA

Kingsley Coman è finito nel mirino del club inglese. Secondo quanto riportato da The Athletic il francese dovrebbe cambiare squadra in vista della prossima stagione, considerato che potrebbero ridursi per lui gli spazi da titolare. Il Bayern Monaco chiede per il calciatore circa 40 milioni di euro, ma probabilmente in sede di trattativa il prezzo potrebbe notevolmente diminuire. L’ex Juventus in stagione ha collezionato 24 presenze con 4 gol e 4 assist, attirando su di sé l’attenzione di diversi club pronti a fare un’offerta per aggiudicarsi le sue prestazioni.