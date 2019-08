Mandzukic al Bayern Monaco, Effenberg approva: “Con lui potrebbero vincere la Champions League…”

Stefan Effenberg non ha dubbi: il Mario Mandzukic bis al Bayern Monaco sarebbe un grande colpo per i tedeschi. Scrivendo nella sua rubrica per T-online.de, l’ex centrocampista tedesco dei bavaresi ha detto la sua su quella che pare essere un’operazione di mercato molto probabile.

NECESSITA’ – “Il Bayern ora ha bisogno di qualcuno che aiuti immediatamente la squadra e che non abbia bisogno di tempo per ambientarsi”, ha detto Effenberg. “Per questo secondo me il club farebbe bene a prelevare Mario Mandzukic dalla Juventus, come sembrerebbe voler fare Niko Kovac. All’età di 33 anni per lui potrebbe essere un nuovo cambiamento, come per l’ultimo arrivato Perisic. Vedo dei parallelismi. Ha una grande esperienza e conosce bene sia la Bundesliga che Kovac. Raramente è stato infortunato ed è molto altruista quando gioca. Questo è ciò che amo di lui e che mi ha sempre impressionato. Ha fame e sarebbe molto utile per due o tre anni”.

TRIONFARE – Un grande colpo per tornare in vetta anche in Europa: “Mandzukic sarebbe il secondo miglior trasferimento in assoluto e porterebbe il Bayern Monaco dove vuole tornare, ovvero nelle migliori d’Europa. Il Bayern Monaco avrebbe improvvisamente un’altra possibilità di vincere la Champions League”.