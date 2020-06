Mario Gomez lascia il calcio giocato: “Il mio sogno finire con lo Stoccarda”

Il gigante dice basta. Mario Gomez ha deciso di abbandonare il calcio giocato. L’attaccante tedesco annuncia il suo imminente ritiro dopo aver terminato l’ultima stagione con la maglia dello Stoccarda, squadra a cui si è legato fortemente. Queste le sue parole riportate da Goal.com: “Ero sicuro già all’inizio della stagione che saremmo stati promossi. Ho deciso che questo sarà il mio ultimo anno allo Stoccarda, in Germania e probabilmente come calciatore. E’ sempre stato il mio sogno chiudere la carriera qui”.

CARRIERA – Gomez conclude una carriera di altissimo livello. L’attaccante ha conquistato per tre volte la Bundesliga, nel 2006/07 con lo Stoccarda, nel 2009/10 e nel 2012/13 con il Bayern Monaco. Sempre con i bavaresi si è tolto la soddisfazione di alzare la Champions League nell’anno del Triplete del club più titolato della Germania. Gomez ha anche giocato per due anni in Italia, senza ottenere grandi risultati a causa dei tanti infortuni.