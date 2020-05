Matthäus: “Calcio è medicina della mente. Se ripresa Bundesliga va bene, tanti copieranno”

Belgio, Olanda e Francia hanno detto stop al calcio per questa stagione. In Inghilterra, Spagna, Germania e Italia ancora si ragione sulla possibile ripresa. La Bundesliga ha annunciato nelle scorse ore la ripartenza dalla seconda metà di maggio, una novità che secondo l’ex calciatore e Pallone d’Oro Lothar Matthäus farà bene non solo alla Germania ma a tutto il movimento calcistico d’Europa.

MEDICINA – Parlando ai microfoni di Sky Sport Deutschland, infatti, Matthäus ha dichiarato: “Il calcio è la medicina della mente. Se la ripartenza della Bundesliga funzionerà, in tanti la imiteranno”. Parole che stonano, invece, con alcuni pareri medici come quello dell’epidemiologo Karl Lauterbach: “Il riavvio del campionato è un segnale potenzialmente fatale, una decisione dettata da fattori commerciali”.