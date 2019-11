Matthäus: “Con Guardiola in Germania Bayern e Bundesliga ne beneficeranno”

L’ex calciatore del Bayern Lothar Matthäus ha condiviso la sua opinione sul possibile ritorno di Pep Guardiola nel club di Monaco di Baviera. “Se il Bayern vuole giocare a calcio privilegiando il possesso palla, allora non c’è opzione migliore di tesserare Guardiola. Sia la mia ex squadra che la Bundesliga beneficeranno del suo ritorno visto che il catalano fa un calcio spettacolare e offensivo”, ha detto Matthäus alla Bild. Guardiola ha diretto il Bayern dal 2013 al 2016. Sotto la guida dell’ex calciatore del Brescia, il club di Monaco ha vinto tre campionati (2014, 2015, 2016) due Coppe di Germania (2014, 2016), la Supercoppa UEFA (2013), nonché il campionato mondiale per club (2013). Lo spagnolo di 48 anni sta attualmente allenando il Manchester City. Il contratto scadrà il 30 giugno 2021 ma già si parla di un addio anticipato dalla Premier League per dissapori con i dirigenti del City.