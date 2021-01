Matthäus critica il mercato del Bayern Monaco: “Hanno perso troppa qualità cedendo Coutinho, Perisic e Thiago Alcantara”

Parlando ai microfoni di Sky Sport Germany, Lothar Matthäus ha espresso il suo parere piuttosto contrariato rispetto alla campagna di mercato del Bayern Monaco relativamente alla scorsa estate. La leggenda del calcio tedesco ha affermato che i campioni di Germania hanno perso molta qualità con le loro cessioni illustri. “Devo dire la verità ed esprimere una critica verso la dirigenza bavarese”, ha detto l’ex calciatore. “Con le cessioni di Coutinho, Perisic e Thiago Alcantara hanno perso tre calciatori importanti. Calciatori di qualità che davano tempi di gioco e profondità. Senza questi tre giocatori hai perso tanto come rosa e in una stagione lunga come quella che si deve affrontare, ricca di impegni. Beh, ora la rosa non mi sembra essere come quella di prima…”.