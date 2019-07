Matthaus esagera: “Kai Havertz può vincere il Pallone d’Oro…”

Classe ’99, tra i migliori giocatori della Bundesliga, Kai Havertz ha convinto proprio tutti e ha già attirato le attenzioni dei top club di tutto il mondo. Il giovane centrocampista del Bayer Leverkusen è sicuramente tra i calciatori che hanno fatto meglio nell’ultima stagione e anche una leggenda come Lothar Matthaus lo esalta.

Intervistato da kicker, l’ex bandiera di Bayern Monaco e Inter non ha dubbi sul futuro rose del calciatore tedesco: “Potrà vincere il Pallone d’Oro. Per me è stato il giocatore della stagione, e se Havertz riuscisse a mantenere un livello così alto, con quella leggerezza, intelligenza, presenza in campo e gol, alla fine diventarà il mio successore come calciatore dell’anno”. E in ottica mercato: “Può giocare in Champions League, e quindi probabilmente si trasferirà in un club molto grande”, ha previsto Matthaus. “Magari non adesso, ma ha già dimostrato di cosa è capace. Gioca con la classe e la serenità di un ragazzo di 28 anni”.