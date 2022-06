Matthäus: “Sempre più calciatori vogliono lasciare il Bayern. Ecco perchè”

L'ex difensore del Bayern dà ragione a Lewandowski che vuole andare via

L'ex centrocampista del Bayern Lothar Matthäus ha condiviso il suo pensiero sulla decisione dell'attaccante Robert Lewandowski di lasciare il club di Monaco. “È un dispiacere e un peccato che vada via, ma ultimamente sempre più giocatori vogliono lasciare il Bayern. Questo prima non succedeva e penso che le ragioni siano diverse. Questa situazione, ovviamente, getta discredito sul club. Alcuni giocatori non si sentono a proprio agio nel miglior club tedesco. Posso capire Lewandowski, le sue affermazioni sono un chiaro segnale che è molto deluso e non si sente apprezzato. In questo caso, l'apprezzamento non significa solo denaro per me. Se giochi come Robert e sai che il club è ancora interessato ad Haaland, è difficile da accettare", sottolinea Matthäus.