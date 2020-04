Matthäus, stoccata a Götze: “Troppo lento per il Borussia Dortmund e per molte altre squadre d’Europa…”

Mario Götze giocherà con ogni probabilità lontano dal Borussia Dortmund. Il tedesco ha di recente parlato del suo destino in maglia giallonera ammettendo che esiste la concreta possibilità di cambiare presto squadra.

A spingere il classe 1992 campione del mondo con la Germania lontano dal club è anche la leggenda tedesca Lothar Matthäus intervenuto ai microfoni di Sky Sports Germania: “Credo che il tempo di Götze al Borussia Dortmund sia finito. Sarei molto sorpreso se continuassero a collaborare”, ha detto l’ex calciatore. “Lo stile di gioco di Mario non è richiesto in questo momento dal club. Prima di tutto non è abbastanza veloce per stare al passo con il loro calcio ma anche in quello di molte altre squadre importanti d’Europa. Andare in Baviera (al Bayern Monaco ndr) non è risultato essere positivo e ciò che lui in primis sognava. Dopo il suo ritorno al Dortmund non è mai riuscito a tornare ai suoi migliori livelli. Mario ha bisogno di trovare la squadra giusta e l’allenatore giusto che costruisca la gara attorno a lui. È possibile che la Serie A sia una lega adatta a lui. Almeno in Italia il calcio non è così veloce e lui ne trarrebbe beneficio”.

IL FUTURO DI GOTZE