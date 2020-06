Matthaus stronca Lucas Hernandez: “Il Bayern Monaco ha giocatori migliori di lui nel suo ruolo”

80 milioni di euro, quelli investiti dal Bayern Monaco per arrivare a Lucas Hernandez. Un acquisto che, fino ad ora, non ha ripagato le aspettative. Il difensore francese, campione del mondo in Russia con la Nazionale dei Galletti, ha deluso anche nell’ultima gara disputata in Bundesliga.

All’esterno, infatti, è stata data l’occasione di mostrare le sue doti contro il Gladbach, ma anche in questa gara ha fallito sembrando sempre in affanno tanto da essere sostituito a metà della ripresa. Chi proprio non guarda in faccia a nessuno e dà un giudizio insindacabile sul francese è l’ex campione tedesco Lothar Matthaus che ai microofni di Sky ha stroncato il classe 1996: “Non credo che riuscirà a far bene in questo club”, ha sindacato l’ex leggenda. “Ci sono elementi migliori di lui nella stessa posizione“.”Lui non sarà felice di questo, e neppure di essere una riserva, ma non vedo un futuro qui a Monaco di Baviera”. In effetti, con l’exploit sulla fascia di Aplhonso Davies, difficile che lo strapagato Hernandez possa dire la sua da qui alla fine dell’annata. Per lui, sirene inglesi, con il Newcastle molto interessato.