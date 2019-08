Mente su nome ed età: esplode il caso Jatta in Germania

Gli appassionati della Bundesliga lo conoscono bene. I tifosi dell’Amburgo lo hanno seguito nelle ultime difficili tre stagioni. Bakery Jatta è uno dei volti noti della storica formazione tedesca in cerca di una rinascita dopo la deludente retrocessione di un anno fa. Tuttavia, secondo quanto rivelato da SportBild, l’esterno offensivo nasconderebbe un clamoroso segreto. Infatti, il giocatore non avrebbe né il nome, né l’età dichiarati. Di origini gambiane, una volta arrivato in Germania, il ragazzo avrebbe visto cambiare i propri dati personali. Il suo vero nome sarebbe Bakary Daffeh; nemmeno la data di nascita corrisponderebbe a realtà, dato che il calciatore non sarebbe nato il 6 giugno 1998, ma il 6 novembre 1995. E le mancate verità non finiscono qui: Jatta, o meglio, Daffeh, avrebbe dichiarato di non aver mai preso parte a competizioni internazionali. Ma sembra che il ragazzo abbia disputato gare in Senegal e Nigeria, oltre ad aver risposto ad una convocazione del Gambia Under 20, all’età di 16 anni.