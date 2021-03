Muller appassionato di cavalli: “Mi affascinano, ma non posso cavalcare”

Non c’è solo il calcio nella vita di Thomas Muller. L’attaccante del Bayern Monaco, infatti, ha mostrato una grande passione anche per uno sport completamente diverso: l’equitazione. Il rapporto con i cavalli sembra affascinare notevolmente il campione del mondo 2014, che recentemente ha postato un video in cui compare con gli equini.

PERICOLOSO

Muller ne ha parlato a Tz: “È troppo rischioso: come calciatore professionista non posso permettermi di correre il rischio di cadere e farmi male. C’è un parallelismo tra calcio e dressage: accompagnare un giovane cavallo nel percorso di crescita è paragonabile al percorso di un giovane calciatore. Bisogna osservare e imparare a valutare. Si rincorre una certa perfezione e questo mi affascina”.