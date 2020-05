Muller l’altruista: nessuno come lui in Bundesliga…

Thomas Muller nella storia del Bayern Monaco e in quella della Bundesliga. L’esperto attaccante del club bavarese si è messo in mostra anche nell’ultima sfida di campionato contro il Fortuna Dusseldorf vinta dai bavaresi per 5-0. Nessun gol, ma ancora un assist, per il bomber Lewandowski, che gli permette di siglare un singolare record mai fatto registrare prima.

Muller, assist al bacio

Come scrive Opta Franz su Twitter, l’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha fatto registrare un altro assist in campionato arrivando a quota 18 in questa stagione. Il passaggio vincente a Robert Lewandowski lo fa entrare di diritto nella storia della Bundesliga. Infatti, prendendo in considerazione i dati dalla stagione 2004-05, anno nel quale la lega tedesca ha iniziato a prendere nota in maniera dettagliata di tutte le statistiche, nessuno era mai riuscito a far registrare 18 passaggi vincenti in sole 29 partite. Un altro modo per festeggiare il recente rinnovo con il Bayern Monaco avvenuto nelle scorse settimane e che lo vedrà protagonista fino al 30 giugno 2023.