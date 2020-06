Muller: “Messi o Cristiano Ronaldo? Per me è meglio Lewandowski”

Né Messi né Cristiano Ronaldo, per Thomas Muller il partner d’attacco ideale è Robert Lewandowski. Questione di feeling e di posizioni in campo e, ovviamente, di quieto vivere in casa Bayern Monaco, ma l’attaccante tedesco ha tenuto a spiegare anche perché la sua scelta ricade indubbiamente sul bomber polacco.

Come riporta Goal, Muller ha affermato: “Forse in passato mi sarebbe piaciuto giocare con Lionel Messi”, ha ammesso il tedesco. “Perché nei primi sei o sette anni della mia carriera ero più un attaccante mentre adesso sono in ottima forma e faccio molti più assist. Adesso, quindi, forse starei meglio con Cristiano Ronaldo credo ma al Bayern Monaco abbiamo ‘Lewan-goal-ski’“, ha scherzato Muller. “Per questo credo che senza dubbio adesso Robert sia per me un’opzione migliore di Ronaldo. Devo dire, però, che ho giocato contro Messi e CR7 e ammetto che non sono calciatori normali. Sono eccezionali perché giocano sempre al limite però conta la squadra. Molte volte ho vinto e perso contro di loro. Mi ricordo al Mondiale abbiamo battuto entrambi o per arrivare alle finali di Champions. Per questo amiamo il calcio. Perché è un gioco di squadra. Ogni grande giocatore ha bisogno della squadra”.