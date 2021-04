Nagelsmann al Bayern Monaco, c’è l’annuncio: contratto fino al 2026

Il rapporto tra il tecnico e il club di Monaco di Baviera avrà inizio dal 1° luglio 2021

Erano ore caldissime sull'asse Bayern Monaco-Lipsia per l'ingaggio del tecnico Julian Nagelsmann . Dopo i tanti rumors ecco la conferma ufficiale: il mister sarà il prossimo tecnico dei bavaresi.

"L'FC Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà dal RB Lipsia a Monaco all'inizio della prossima stagione il 1 ° luglio 2021 e l'accordo con i campioni tedeschi durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026". Questo l'inizio del comunicato.

Dal sito arrivano anche le parole di Herbert Hainer: "Julian Nagelsmann rappresenta una nuova generazione di formatori. Nonostante la sua giovane età, ha avuto una carriera impressionante. Siamo convinti che con Julian Nagelsmann costruiremo i grandi successi degli ultimi anni. Vorrei ringraziare espressamente Hansi Flick a nome dell'FC Bayern. Ha preso in mano la nostra squadra in una fase difficile nel 2019 e poi ha vinto sei titoli, il settimo si spera seguirà presto. Avrà sempre un posto nei libri di storia dell'FC Bayern. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro".