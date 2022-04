Nagelsmann onesto: “Bayern brutto? Conta vincere non brillare”

Il commento del mister dei bavaresi

Intervenuto in conferenza stampa, infatti, il tecnico dei bavaresi non ha avuto problemi ad ammettere che, a questo punto della stagione, conta poco essere "belli" se poi non si vince: "A questo punto della stagione non serve brillare ma serve vincere", ha detto Nagelsmann. "Sapevamo che contro l'Augsburg sarebbe stata una partita che dovevamo vincere per forza. Abbiamo fatto ottime sostituzioni: Sabitzer e Coman ci hanno fatto vincere la partita grazie alla loro audacia e freschezza dopo essere entrati in campo. Sabitzer in particolare ha giocato un'ottima partita. Sané? Mi piace molto Leroy come uomo e come giocatore. Tutti sanno che ha qualità incredibili. È abbastanza autocritico e sa che ultimamente non ha fatto molto bene. Non so esattamente perché. Ha avuto alti e bassi durante la sua carriera ma ha il mio pieno appoggio".