Nagelsmann ‘snobba’ il Borussia Dortmund: “Al Lipsia possono stare sereni. Qui sto bene e ho degli obiettivi da raggiungere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra il suo Lipsia e il Borussia Dortmund, Julian Nagelsmann ha risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero interessato alla panchina dei gialloneri dopo l’esonero di Favre. “Non c’è alcun motivo perché al Lipsia siano nervosi o agitati relativamente a questo argomento. La mia posizione nei confronti del Dortmund è la stessa di quando allenavo l’Hoffenheim”.

E ancora: “Michael Zorc (ds del Borussia ndr) ha detto la verità. La mia posizione rispetto al Borussia Dortmund è la stessa di prima: non c’era e non c’è nessun punto d’incontro. Io sto bene al Lipsia e sono felice. Ho degli obiettivi da raggiungere qui. Grandi obiettivi. Al Lipsia, ripeto, possono stare sereni che il Dortmund non è nei miei pensieri”.