Napoli, Insigne: “Gli infermieri i nostri idoli”

I campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimangono in attesa di capire se potranno o meno essere portati a termine. Nel frattempo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.

IDOLI – “Dobbiamo restare a casa, è l’unico modo per sconfiggere questo virus: dobbiamo rispettare le regole. Gli infermieri stanno facendo un lavoro straordinario, voglio ringraziarli: in questo momento sono loro i nostri idoli. A Pasqua e Pasquetta dobbiamo restare a casa: ci manca l’ultimo step per superare tutto, non dobbiamo sbagliare proprio ora”.

