Neuer: “Strano senza tifosi. Rinnovo? Niente di nuovo”

Buona la prima per il Bayern Monaco alla ripresa della Bundesliga. I bavaresi si sono imposti per 2-0 contro l’Unione Berlino. Tra i protagonisti, ma non in campo, il portiere Manuel Neuer intervenuto dopo la gara ai microfoni di Sky e dei media tedeschi per parlare della sfida, delle sue sensazioni e della vicenda contrattuale tanto discussa in queste ultime settimane.

Nuovo modo di giocare

Una rete di Lewandowski su rigore e il sigillo di Pavard hanno permesso al Bayern Monaco di vincere la partita contro l’Union Berlino alla ripresa del campionato tedesco dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Neuer ha parlato subito delle sensazioni particolari provate nel nuovo clima stadio: senza contatti e senza pubblico. “Siamo felici di aver dominato la gara e di aver conquistato i tre punti”, ha detto il tedesco. “Avremmo potuto giocare meglio ma abbiamo meritatamente vinto la gara. Sappiamo che i risultati dipendono solo da noi. Senza pubblico e con le distanze? Si tratta di essere concentrati. Penso sia una questione di motivazione, attitudine e consapevolezza del tipo di gara che si sta svolgendo. Cercheremo sempre di fare del nostro meglio, abbiamo lavorato molto in questi mesi e ora vogliamo mostrare il nostro lato migliore. Abbiamo una nuova situazione da affrontare, è vero, e possono succedere ancora molte cose”.

Neuer e il rinnovo

Ma dopo le sensazioni sulla gara, il capitano del Bayern Monaco ha parlato anche del rinnovo di contratto. Nonostante l’ottimismo mostrato pochi istanti prima alla stessa emittente tv da parte di Rummenigge, il portiere non si sbilancia: “Non c’è nulla da annunciare. E non esiste un ultimatum o una data per decidere. In questo momento non è una decisione di cui parlare. Siamo ottimisti ma nulla è ancora stato fatto”, ha spiegato Neuer.