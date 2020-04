Neuer, problemi col rinnovo? Ci pensa Flick: “Lui è il nostro numero uno”

Tanti i rumors in casa Bayern Monaco a proposito del rinnovo di Manuel Neuer. Secondo le recenti indiscrezioni le parti sarebbero in rotta di collisione con il portierone tedesco destinato anche all’addio.

Ma potrebbe esserci una sorpresa, ed in questo caso una spinta decisiva che potrebbe influire positivamente per far tornare il sereno: il tecnico Hansi Flick. L’allenatore intervistato da Kicker, ha parlato del dualismo che potrebbe crearsi tra i pali del Bayern Monaco nella prossima stagione, e che potrebbe influire proprio sul rinnovo del più esperto estremo difensore.

NUMERO UNO – “Manuel è chiaramente il nostro numero 1, non cambierà nulla”, ha detto Flick a proposito dell’arrivo del più giovane Nubel dallo Schalke 04. Nubel lo sa bene, e sa anche che avrà la stessa fiducia di tutti gli altri. Vogliamo che migliori, ma è anche chiaro che contano le prestazioni. E in questo senso anche Ulreich ha fatto molto bene. Se uno gioca, vuol dire che è all’altezza e comunque ne discuto sempre con il mio staff”.