Non solo Inter, anche il Leverkusen critica il Cile: “Ci sentiamo presi in giro”

Il Cile è nel mirino delle critiche. La Nazionale sudamericana non si è fatta scrupoli a convocare giocatori considerati indisponibili dai club. L’Inter aveva attaccato duramente la Roja e ora anche il Bayer Leverkusen si scaglia contro questa prassi.

PRESA IN GIRO

Il dirigente del club tedesco Rudi Voller ha commentato ai microfoni della Bild questa vicenda: “Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, la cosa va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando i giocatori non stanno bene, devono andare a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro”.