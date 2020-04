Nübel al Bayern Monaco, tifosi dello Schalke 04 inferociti: minacce alla sua famiglia

L’acquisto di Alexander Nübel da parte del Bayern Monaco ha generato tante polemiche sia in casa dei bavaresi sia in casa dello Schalke 04 che era arrivata a togliere persino la fascia da capitano al suo portiere.

Ora la vicenda assume una portata ancora più importante… e grave. Infatti, come riporta la Bild, oltre al caos generato con quello che sarà il suo futuro compagno di reparto Neuer, Nübel si trova ad affrontare una situazione familiare molto difficile. I suoi genitori sarebbero stati minacciati di morte da parte di una frangia del tifo dello Schalke 04 che, evidentemente, non ha preso bene il tradimento da parte di quello che era il capitano del club. La madre e il padre di Nübel sarebbero anche stati costretti a lasciare la loro città di residenza, Paderborn, in attesa che si calmino le acque. A confermare il tutto anche l’agente dell’estremo difensore: “Ciò che sta accadendo attorno ad Alexander è estremamente irresponbsabile da parte di molti”, avrebbe detto Stefan Backs.