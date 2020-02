Perisic infortunato ‘per colpa’ di Odriozola: arriva il messaggio di supporto dello spagnolo, ma… senza scuse

Un suo intervento scomposto in allenamento ha causato l’infortunio di Ivan Perisic che resterà fuori per circa due mesi. Alvaro Odriozola, neo arrivato in casa Bayern Monaco non si è presentato certo nel migliore del modi. Ecco perché la stampa tedesca, anziché apprezzare il messaggio che lo spagnolo ha riservato al compagno di squadra sulle stories di Instagram ha voluto sottolineare come lo stesso classe 1995 non si sia, in realtà, scusato per quanto fatto.

“Non solo un giocatore straordinario, ma anche un incredibile compagno di squadra. Ti auguro una pronta guarigione. Tornerai presto in campo, Ivan!”, queste le parole di Odriozola sul social network. Un messaggio sicuramente di incoraggiamento in cui, però, non vi è traccia di scuse…