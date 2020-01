Piatek, il Milan è già alle spalle: “Entusiasta dell’Hertha, sono pronto”

Si conclude il capitolo Milan per Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco lascia i rossoneri e si accasa all’Hertha Berlino. Un trasferimento necessario per ritrovarsi dopo gli ultimi difficili mesi in rossonero. Piatek sembra già concentrato sulla nuova realtà, come testimoniato dalle parole sui social alla sua presentazione con la maglia del club tedesco: “Sono davvero entusiasta di essere parte di questo progetto e per giocare in Bundesliga per la mia nuova squadra, in una grande città con un tifo incredibile. Non vedo l’ora di giocare all’Olympiastadion”.