Poker Lipsia a Colonia: terzo posto consolidato e Dortmund nel mirino

Missione compiuta. Il Red Bull Lipsia non inciampa a Colonia nel suo cammino verso la Champions League. La formazione di Nagelsmann si riprende la terza posizione, riscavalcando il Borussia Moenchengladbach e portandosi a due lunghezze di distacco dalla piazza d’onore occupata saldamente dal Dortmund. Eppure l’inizio del match non sorride al Lipsia: al 7′ Cordoba è il più lesto a raccogliere la sfera dopo il palo del compagno Rexhbecaj. Il vantaggio del Colonia dura 13 minuti perché Schick pareggia con un preciso colpo di testa. Al 38′ arriva il sorpasso con una perla di Nkunku che segna con un bel pallonetto. Nella ripresa Werner sembra chiudere l’incontro con il gol del 3-1, ma una rete spettacolare di Modeste riapre tutto. Dani Olmo fissa il punteggio sul definitivo 4-2 che lancia il Lipsia al terzo posto e apre una spettacolare lotta per il secondo posto in Bundesliga.