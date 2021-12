Raiola sul futuro di Haaland: “Abbiamo le idee chiare”

L'agente del norvegese pianifica il trasferimento

L’agente del giovane attaccante norvegese Erling Haaland, Mino Raiola, ha parlato, in un'intervista a German Sport1, di un possibile trasferimento del suo assistito attualmente al Borussia Dortmund: “Abbiamo piani chiari. Le decisioni importanti vanno pianificate con cura. Abbiamo pensato a cosa fare per i prossimi due anni. Abbiamo le idee chiare su dove dovrebbe guardare Erling e su cosa il mercato può offrirgli”. Haaland è tornato di recente dall'infortunio e ha segnato quattro gol in tre partite, in questa stagione in totale 17 gol e 4 assist in 13 partite. Il suo contratto con il club giallonero scade nell’estate del 2024 ma dalla prossima, quella del 2022, dovrebbe essere valida una clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro.