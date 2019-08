Razzismo in Germania: il presidente dello Schalke si dimette per tre mesi

Lo Schalke 04 sta vivendo ore travagliate. Infatti, il suo presidente, Clemens Toennies, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni scioccanti: “In Africa dovrebbero costruire più centrali elettriche, così gli africani smetterebbero di abbattere gli alberi e di fare bambini al buio”. Parole che hanno destato scalpore ed indignazione in tutta la Germania. Di fronte ad una contestazione violenta, il numero uno dello Schalke ha deciso di abbandonare il suo incarico per i prossimi tre mesi. Un’autosospensione annunciata attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social. Toenniens ha riconosciuto le sue colpe ed ha rinnovato le sue scuse per un’uscita così infelice.