Rebus Alaba: “Sono felice al Bayern, ma non so cosa farò in futuro”

In casa Bayern Monaco è tempo di pianificare al meglio le prossime mosse. I bavaresi potrebbero rinunciare a un pezzo da novanta degli ultimi anni. Si tratta di David Alaba. Il difensore austriaco, infatti, non ha ancora rinnovato con il club vincitore dell’ultima Champions League.

REBUS

Lo stesso Alaba ha raccontato il suo punto di vista nella conferenza stampa: “Ho appreso queste notizie dai giornali. Io sono molto contento qui al Bayern Monaco, sto bene e sono felice di far parte di questa squadra ma ancora non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Quello che posso dire è che non ho parlato con nessuno, il Bayern Monaco è sempre stato il mio unico interlocutore. Il rinnovo? Avrei preferito che non fosse uscito nulla sui media. Le cifre riportate, poi, sono false. Sono deluso e persino ferito dal fatto che non siano state smentite dal mio entourage”