Reus esalta Haaland: “Calmo ma ambizioso. E se fa come Aubameyang…”

Esordio magico per Erling Haaland con la maglia del Borussia Dortmund. Il neo arrivato entra nel corso della gara e ribalta l’Augsburg con una tripletta dall’1-3 al 5-3 finale per i suoi. Un debutto da sogno per il bomber ex Salisburgo che ha sorpreso anche i compagni.

In primis Marco Reus, storico capitano e bandiera dei tedeschi, che al termine della gara, come riporta Goal, ha commentato: “Haaland è molto calmo, ma allo stesso tempo ambizioso. Erling si allena in manieri incredibilmente dura. Penso che l’ultimo ragazzo a fare un debutto simile sia stato Aubameyang, anche lui ha segnato tre gol contro l’Augsburg. Diciamo che se Haaland segue le sue orme con lo stesso successo… io ne sarei davvero felice. Erling sta facendo una buona impressione ed è partito alla grande”.