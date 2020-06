Robbie Fowler boccia Werner: “Non è all’altezza del Liverpool”

L’approdo, non ancora ufficiale, di Timo Werner al Chelsea ha sicuramente sorpreso. Il giocatore sembrava essere in orbita Liverpool e Inter, ma Abramovich ha spiazzato tutti versando nelle casse del Lipsia i 53 milioni della clausola rescissoria. Inoltre, il patron del club garantirà al tedesco un ingaggio da 10 milioni all’anno e il classe ’96 diventerà uno dei giocatori più pagati in casa Chelsea. In Inghilterra c’è chi però non sembra essere un grande estimatore di Werner.

Werner bocciato

Robbie Fowler, ex giocatore del Liverpool, ha infatti criticato l’attaccante tedesco durante un’intervista al Mirror: “C’è stato molto rumore attorno a Werner in quest’ultimo periodo, ma io personalmente non sono un suo grande fan. È un giocatore talentuoso che ha i suoi momenti di brillantezza però c’è da chiedersi se sia all’altezza del trio d’attacco del Liverpool. Secondo me, no. Si vedrà la prossima stagione, se firmerà con il Chelsea. Ho visto tanto dispiacere tra i tifosi del Liverpool, ma non si sta parlando di Marco Van Basten. Influisce sulle partite regolarmente? No.” Insomma, critiche abbastanza pesanti dell’ex giocatore che non sembra per niente dispiaciuto del mancato arrivo a Liverpool di Timo Werner.