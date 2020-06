Roma, senti Schick: “Voglio rimanere a Lipsia”

La finestra estiva di mercato si avvicina e le squadre cominciano a prepararsi. Ancora non si sa se assisteremo a dei botti di mercato o se le squadre si limiteranno a semplici scambi. Inoltre molte società devono fare i conti con i giocatori in prestito come la Roma. I giallorossi hanno ceduto Patrick Schick in prestito al Lipsia e l’attaccante ceco sembra non aver intenzione di tornare in Italia.

Schick rimane a Lipsia

Durante un’intervista a Sport Buzzer l’ex Sampdoria ha dichiarato apertamente: “Non sono io che devo parlare della trattativa, i due club devono trovare l’accordo. Ho comunque detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo. Sono felice ma posso fare ancora meglio. I tifosi non hanno ancora visto il miglior Schick, ma sto lavorando ogni giorno per migliorare”. Insomma, una presa di posizione forte quella del giocatore che a Roma ha avuto grandi problemi di adattamento. Inoltre la cessione al Chelsea di Werner potrebbe garantirgli un minutaggio importante in una squadra che si gioca obiettivi ambiziosi.