Rot-Weiß Erfurt, dalla Coppa Uefa al fallimento per lo storico club tedesco

Il Fussball-Club Rot-Weiß Erfurt e.V. sodalizio fondato nel 1895, è una società calcistica tedesca di Erfurt, città della Turingia. Milita nella Regionalliga Nordost, la quarta divisione del campionato tedesco, ma ha un passato importante con addirittura una partecipazione nella vecchia Coppa Uefa dove fu eliminato dall’Ajax. Poi tanti anni di B prima della riunificazione tedesca e l’accorpamento in una sola lega. Ma il futuro per il club biancorosso è grigio, anzi nerissimo visto che il fallimento è a un passo. Lunedì la squadra potrebbe subire l’onta del fallimento come ha riferito l’amministratore fallimentare Volker Reinhardt. “Se non ci saranno novità fino a domenica prossima con l’arrivo di un nuovo investitore, i giocatori saranno tutti liberi di cercarsi un’altra squadra”. Reinhardt ha informato che il club non paga gli stipendi ai giocatori da dicembre perché la proprietà ha bloccato gli emolumenti. L’Erfurt in classifica è al 14.mo posto con 19 punti e comunque lontano dalla zona retrocessione.