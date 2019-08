Ruggito Dortmund: battuto 2-0 il Bayern in Supercoppa

Uno-due ed il Bayern Monaco va al tappeto. La prima uscita ufficiale del Borussia Dortmund non poteva andare meglio. I gialloneri, beffati in extremis nella Bundesliga della scorsa stagione, si sono rifatti nella Supercoppa tedesca battendo gli acerrimi rivali dopo una sfida combattuta. Nel primo tempo, scattano meglio gli uomini di Lucien Favre che con Marco Reus impegnano duramente Manuel Neuer. Si passa da un portiere all’altro, con Marwin Hitz autore di un’ottima parata su Coman. Nella ripresa il risultato si sblocca. Paco Alcacer trova il tiro vincente con un destro di prima intenzione al 48′. Il Bayern reagisce con Goretzka, ma l’estremo difensore del Dortmund è insuperabile. Al 69′ il Borussia chiude la pratica: Sancho sfrutta le amnesie difensive dei bavaresi, entra in area e batte Neuer. Il primo trofeo stagionale si tinge di giallonero.