Rummenigge attacca: “Serve un FPF diverso, chi sgarra fuori dalla Champions”

Karl Heinz Rummenigge lancia l'ipotesi di un nuovo Fair Play Finanziario

Il tema del Fair Play Finanziario resta estremamente delicato. Da diverse parti si invoca una riforma che permetta di evitare eventuali infrazioni da parte dei vari club. Proprio a tal proposito si è espresso l'ex leggenda del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge, che ai microfoni di Welt am Sonntag non usa mezze misure per condannare gli sgarri: "Se un club viola le regole ma deve sapere esattamente cosa aspettarsi, compresa l’espulsione dalla Champions League. Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni".